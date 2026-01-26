Voluntarii Crucii Roșii Soroca, instruiți în acordarea Primului Ajutor Psihologic

Primul Ajutor Psihologic (PAP) reprezintă un set de intervenții simple, dar esențiale, aplicate imediat după ce o persoană trece printr-o situație de criză sau traumă, precum accidente, dezastre naturale, acte de violență sau pierderi. Acesta constituie primul pas important spre recuperarea emoțională și restabilirea echilibrului psihic.

Recent, un grup de voluntari ai Filialei de Cruce Roșie Soroca a participat la o simulare practică de acordare a Primului Ajutor Psihologic. Activitatea a avut drept scop:

formarea unei înțelegeri de bază a principiilor PAP și MHPSS (Sănătate Mintală și Sprijin Psihosocial);

dezvoltarea abilităților practice necesare pentru acordarea eficientă a sprijinului psihologic;

conștientizarea importanței grijii de sine în procesul de ajutorare a altor persoane.

Simularea a fost coordonată de Denis Duca, MHPSS Officer al Societății de Cruce Roșie din Moldova, împreună cu Olimpia Gatman, directoarea Filialei de Cruce Roșie Soroca.

La activitate au participat voluntarii: Mirela Palanciuc, Gabriela Belous, Mia Belous, Cristian Voleac, Mihai Casco, Nicoleta Lisnic, Sofia-Maria Osadciuc, Ana-Ionela Graur, Cătălina Cernatinschi, Alexandra Cebotari și Sofia Porombac.

Astfel de instruiri contribuie la consolidarea capacităților voluntarilor de a interveni prompt și responsabil în situații de criză, oferind sprijin emoțional celor care au cea mai mare nevoie.

