În curând, vor primi înapoi minimum doi lei pentru fiecare sticlă returnată de plastic, sticlă sau metal

În Republica Moldova, începând cu perioada imediat următoare (sistemul devine funcțional la un an de la desemnarea administratorului, posibil 2026), va fi implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), prin care cetățenii vor primi înapoi minimum doi lei pentru fiecare sticlă returnată de plastic, sticlă sau metal.

Detalii cheie despre sistem:

Valoare garanție: Cel puțin 2 lei per recipient (plastic, sticlă, metal).

Funcționalitate: Va funcționa similar sistemelor din UE, cu puncte de colectare în apropierea magazinelor.

Returnare: Banii vor fi primiți în numerar sau sub formă de tichet valoric, fără a fi nevoie de bon fiscal.

Scop: Încurajarea reciclării și reducerea poluării prin preluarea ambalajelor, beneficiarii fiind atât producătorii, cât și consumatorii.

Implementare: Regulamentul a fost aprobat de Guvern, având ca scop atingerea unor ținte de colectare de 60% în primul an și până la 80% în al treilea an.

