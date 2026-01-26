Zeci de adresări la Spitalul Raional Soroca din cauza căderilor pe gheață

Aproximativ 40 de persoane s-au adresat, săptămâna trecută, la Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari” cu diferite traumatisme, cele mai multe provocate de căderi în stradă sau la domiciliu.

Informația a fost oferită de Nina Spoialo, vicedirector medical al instituției. Potrivit acesteia, situația de la Soroca nu a fost la fel de gravă ca în alte regiuni ale țării, deoarece ghețușul nu a fost foarte pronunțat. Totuși, medicii au înregistrat mai multe fracturi la mâini și picioare.

Cele mai frecvente traumatisme au fost fracturile la mâini și picioare. Oamenii au ajuns la spital după ce au alunecat fie pe drumurile publice, fie în propriile gospodării. Chiar dacă numărul cazurilor nu a fost unul foarte mare, medicii atrag atenția asupra riscurilor, în special pentru persoanele în vârstă.

„În primul rând, să nu iasă în stradă fără motiv, dacă nu au o necesitate majoră, când văd că este o astfel de situație de ghețuș și când sunt aceste avertizări. Recomandările sunt adresate în special populației în etate, adică persoanelor mai vârstnice. Să nu iasă fără însoțitori, iar dacă au vreo nevoie, să meargă cu cineva care îi poate ajuta sau însoți. Să se echipeze adecvat, adică să se încalțe cu încălțăminte care nu alunecă. Să apeleze la asistentul social sau la rude care le pot aduce ceva acasă.

Și, dacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, să nu stea acasă, fiindcă de multe ori cad și vin peste două-trei zile, pentru că li se pare că poate o să treacă. În orice caz, cetățenii, în caz de necesitate, să apeleze la 112 sau să vină cu mașina proprie, dar să se adreseze medicului specialist traumatolog, la Secția Consultativă sau la Unitatea de Primire Urgentă.” – precizează Nina Spoialo.