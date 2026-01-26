Anastasia Nichita refuză la mandat – „Aleg să fiu lângă copilul meu, lângă familia mea și lângă visul care încă mă ține vie și puternică”

Vreau să fiu sinceră cu voi și să vă anunț că am luat decizia de a-mi retrage mandatul de deputat. Decizia pe care o împărtășesc astăzi nu a fost una ușoară și nici luată în grabă. A venit după multă reflecție, sinceritate cu mine însămi și respect față de oamenii care mi-au oferit încrederea lor, scrie pe pagina sa de Facebook Anastasia Nichita.

În ultima perioadă am încercat să duc, în același timp, rolul de mamă, rolul de sportivă care încă visează la Los Angeles 2028 și responsabilitatea funcției de deputat. Am vrut să fiu peste tot, pentru toți. Însă adevărul este simplu și dureros: oricât de puternici am fi, nu putem fi în toate locurile în același timp.

Funcția de deputat cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi așa cum merită oamenii care m-au ales. Din respect pentru voi, pentru această funcție și pentru țară, nu pot și nu vreau să rămân doar cu numele, fără toată dăruirea necesară.

Aleg să fiu acolo unde sunt cea mai necesară acum: lângă copilul meu, lângă familia mea și lângă visul care încă mă ține vie și puternică. Aleg să fiu mamă cu toată inima și sportivă cu aceeași credință cu care am intrat mereu pe saltea și în viață.

Plec din Parlament cu fruntea sus și cu o recunoștință imensă față de toți cei care au avut încredere în mine. Fiecare vot, fiecare mesaj de susținere, fiecare cuvânt bun a însemnat enorm. Chiar și momentele grele, criticile și atacurile m-au întărit și m-au învățat lecții importante.

Rămân implicată în viața publică, iar de fiecare dată când voi putea contribui la dezvoltarea și promovarea valorilor sportive și naționale, o voi face cu inimă deschisă.

Vă mulțumesc din suflet pentru încredere, pentru răbdare și pentru că ați fost parte din acest drum al meu. (Foto Facebook)