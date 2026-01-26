De la poliția din Soroca avertizare: nu vă aventurați pe gheața de pe râuri și lacuri

Având în vedere condițiile meteorologice actuale, polițiștii fac un apel către toți cetățenii să evite să se aventureze pe gheața de pe râuri și lacuri. Gheața poate fi instabilă și periculoasă, iar riscurile de accidente sunt mari, mai ales în zonele unde stratul de gheață este subțire.

De asemenea, recomandăm părinților și tutorilor să fie foarte atenți și să supravegheze cu mare atenție copiii, în special în zonele unde se află gheață sau zăpadă. Este important să se evite patinajul pe gheața subțire, care poate ceda brusc, punând viața în pericol. În plus, pentru a asigura o distracție în siguranță în aer liber, îndemnăm cetățenii să aleagă locuri sigure pentru activități de iarnă, precum săniușul și jocurile în zăpadă, și să evite zonele riscante, neasigurate sau insuficient verificate. Respectați recomandările și aveți grijă de voi și de cei dragi!