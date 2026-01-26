FALSURI noi de la Igor Dodon: „Acord militar cu Ucraina” și „SUA excluse din lista partenerilor strategici”

În cadrul emisiunii «На грани» din 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, liderul PSRM și deputatul Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatoare, în consonanță cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali” care ar încerca să atragă R. Moldova în războiul din Ucraina, despre „militarizarea” țării etc. În același timp, el a transmis și alte informații care, la o simplă verificare, se dovedesc a fi false.

Astfel, Igor Dodon a declarat (minutul 24:20): „Eu ca membru al Comisiei parlamentare pentru politică externă am primit ordinea de zi a pentru ședința din 4 februarie. Un punct se referă la ratificarea acordului vizând colaborarea militară cu Ucraina. Atenție! PAS a semnat un acord militar cu Ucraina, o țară aflată în război. Conform acestui acord, Republica Moldova va putea oferi sprijin sub formă de tehnică, militari, etc. Și eu mă întreb: Maia Sandu, dar unde ne împingeți dumneavoastră? Repet, acest proiect de acord este inclus pentru discuții în Parlament la începutul lunii februarie. Ascultați! Are loc un război. Unde ne împingeți? Suntem țară neutră. Unde ne împingeți? De ce faceți asta acum? Al cui este acest scenariu? Cu siguranță nu este al nostru și sigur nu corespunde intereselor noastre naționale. Și atunci, având în vedere și acest acord, înțelegem că tot ce se întâmplă cu alocarea a miliarde de lei pentru înarmare, nu pentru susținere socială, capătă un alt contur. Pentru ce ne pregătesc ei? Pentru un avanpost într-un posibil război cu Rusia. Și asta este esența politicii pro-europene a actualei guvernări”. El a publicat afirmațiile pe mai multe conturi de social media.

Am contactat-o pentru o reacție pe Doina Gherman, președinta Comisiei parlamentare pentru politică externă, din care face parte și Igor Dodon. Șefa comisiei susține că „nici macar nu există un proiect al ordinii de zi a următoarei ședințe a Comisiei pentru politică externă, acesta urmând a fi elaborat abia pe 2 februarie”. Am mai întrebat-o pe Doina Gherman, care este și vicepreședintă a Partidului Acțiune și Solidaritate, dacă PAS a semnat un acord militar cu Ucraina, așa cum susține Igor Dodon. Ea susține că „nici nu a auzit despre un asemenea proiect”.

Declarațiile lui Igor Dodon au fost negate și de președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp. „Afirmațiile privind semnarea unui „acord militar” între Republica Moldova și Ucraina sunt false. Nu există niciun document care să prevadă implicarea militară a Moldovei în război. Cooperarea cu Ucraina este una tehnică și umanitară, compatibilă cu neutralitatea constituțională. Astfel de declarații sunt manipulative și au scopul de a dezinforma opinia publică”, a spus Lilian Carp pentru Stopfals.md.

În aceeași emisiune, liderul socialiștilor a mai lansat un fals. El a spus (minutul 14:35) că, la conferința de presă de joi, 22 ianuarie, președinta Maia Sandu a enumerat partenerii strategici ai Republicii Moldova, excluzând SUA din această listă. „La conferință, Maia Sandu, când a spus – foarte important și eu am fost atent – când a enumerat partenerii strategici, prima dată în zeci de ani, SUA nu au fost pomenite ca partener strategic al Moldovei. Prima dată în mulți ani, șeful statului a exclus SUA din lista partenerilor strategici. A menționat doar România, Ucraina, UE și, atenție, NATO. Eu nu zic de Rusia. E clară atitudinea Maiei Sandu față de Rusia. Ea a exclus americanii”, a declarat Dodon.

Această afirmație nu corespunde adevărului. În realitate, în cadrul conferinței de presă , Maia Sandu a menționat clar (minutul 1:20:50): „SUA rămân unul dintre partenerii strategici ai Republicii Moldova. Și SUA, și Republica Moldova fac parte din lumea liberă. De-a lungul timpului am beneficiat de sprijin. Acum avem colaborare în domeniul energetic și sperăm să extindem această colaborare și, de asemenea, sperăm să consolidăm relațiile economice cu SUA”.

Ca de obicei, dezinformările lui Igor Dodon au fost preluate imediat de canale de propagandă, printre care Аргументы и факты в Молдове, dar și de către colegul său de partid, deputatul propagandist Bogdan Țîrdea.

Vitalie Călugăreanu, Stopfals.md