Un vaccin azi poate preveni mai multe tipuri de cancer mâine. Vaccinează-ți copilul împotriva HPV!

HPV este foarte răspândit: ceea ce trebuie să știi pentru sănătatea copilului tău (părinții fetelor și băieților eligibili pentru vaccinare). Ca părinte, este important să știi ce riscuri pot apărea pe termen lung pentru sănătatea copilului tău și ce poți face pentru a le preveni. Infecția cu Virusul Papiloma Uman (HPV) este unul dintre aceste riscuri.

HPV este una dintre cele mai frecvente infecții virale. Se transmite ușor prin contact direct în timpul activității sexuale sau al intimității fizice. De cele mai multe ori, infecția apare fără simptome, iar persoana nu știe că este infectată.

De ce este greu de depistat?

în majoritatea cazurilor, HPV nu provoacă simptome persoana infectată poate transmite virusul fără să știe infecția apare frecvent la scurt timp după debutul vieții sexuale În majoritatea cazurilor, organismul elimină virusul în mod natural. Totuși, unele tipuri de HPV pot persista și pot duce, în timp, la probleme serioase de sănătate. HPV este cauza principală a cancerului de col uterin și este asociat și cu alte tipuri de cancer, precum cele de vagin, vulvă, penis, anus, cap sau gât, dar și cu apariția verucilor genitale.

De aceea, prevenirea este importantă înainte de expunerea la virus.

Vaccinarea împotriva HPV oferă protecție împotriva celor mai frecvente și periculoase tipuri de virus, care cauzează majoritatea formelor de cancer și veruci genitale asociate HPV. Vaccinul nu tratează o infecție existentă, dar protejează copilul din timp, înainte ca riscul să apară.

A avea grijă de sănătatea copilului tău înseamnă a lua decizii informate, la timp.

În Republica Moldova, copiii și tinerii beneficiază gratuit de vaccinul anti-HPV, administrat în funcție de vârstă: 1 doză pentru fetele și băieții de 9-14 ani; 2 doze pentru cei cu vârste între 15 și 26 de ani. Pentru informații și programare, vorbește cu medicul tău de familie!