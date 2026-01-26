În loc de 32 de raioane vom avea numai 10 raioane, organizate în cinci regiuni?

De către

Invitată la emisiunea „Întreabă Ghețu” de la TV8, deputata în Parlamentul Republicii Moldova, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Larisa Voloh, a explicat ce prevede strategia de reformă a administrației publice locale.

Astfel, conform deputatei, reforma prevede organizarea teritorial-adminsitrativă a Republicii Moldova în cinci regiuni, care vor include 10 raioane.

Pe de altă parte, în unele organe mass-nedia se vehiculează că guvernarea are două variante de organizare teritorial-administrativă.

Prima: crearea a 10 regiuni/districte, care să urmărească teritoriile gestionate actualmente de oficiile Cancelariei de Stat.

Bălți – municipiul Bălți, raioanele: Fălești, Glodeni, Rîșcani, Sîngerei.

Căușeni – raioanele: Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă.

Cahul – raioanele: Cahul, Cantemir, Taraclia.

Edineț – raioanele: Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița.

Hîncești – raioanele: Basarabeasca, Cimișlia, Hîncești Leova.

Orhei – raioanele: Orhei, Rezina, Șoldănești, Telenești.

Soroca – raioanele: Drochia, Florești, Soroca.

Ungheni – raioanele: Călărași, Nisporeni, Ungheni.

UTA Găgăuzia.

Municipiul Chișinău.

A doua: reorganizarea pe baza actualelor regiuni de dezvoltare: Nord, Centru, Sud, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Municipiul Chișinău (și Transnistria).

Regiunea Administrativă Nord va include Municipiul Bălți, raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca. Regiunea Administrativă Centru ar urma să includă raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești, Ungheni. Din regiunea Sud vor face parte raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă, Taraclia. UTA Găgăuzia și Municipiul Chișinău vor fi regiuni separate.

Până la urmă, decizia finală va fi luată după consultări cu autoritățile locale, societatea civilă și cetățenii.

Foto: Actuala hartă a Republicii Moldova