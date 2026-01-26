Ionel Lăcrămioara – „Anii mei se duc ca vântul”, un cântec despre timp, dor și rădăcini

Un nou cântec cu încărcătură emoțională puternică a fost lansat recent de soroceanul interpret de muzică populară Ionel Lăcrămioara. Piesa, intitulată „Anii mei se duc ca vântul”, este o mărturisire sinceră despre viață, timp și legătura profundă cu familia și rădăcinile personale.

Melodia surprinde realități prin care trec mulți oameni: plecarea de acasă, dorul de părinți și sentimentul că anii trec prea repede. Prin versuri simple, dar pline de sens, cântecul transmite emoții autentice și invită ascultătorul la reflecție asupra propriei vieți.

Ionel Lăcrămioara spune că inspirația a venit din trăirile sale personale și din sfaturile primite de la tatăl său:

„Am făcut acest cântec din dorința de a vorbi despre viață așa cum este ea: plecarea de acasă, trecerea timpului și legătura puternică cu părinții și rădăcinile mele. M-au inspirat sfaturile tatălui, anii care trec repede și drumul meu prin muzică. Este un cântec născut din dor, recunoștință și dorința de a întâlni oameni buni oriunde m-ar purta viața.”.

Prin „Anii mei se duc ca vântul”, tânărul interpret reușește să aducă mai aproape de public valorile tradiționale, respectul față de familie și frumusețea muzicii populare, demonstrând că această muzică rămâne vie și profund actuală.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Marian Ceban