O soroceancă a adus spiritul de acasă pe scena Festivalului „Galbenă Gutuie” din Italia / GALERIE FOTO

Colinde și cântece populare au răsunat la Camposampiero, în apropiere de Padova, în cadrul celei de a VI a ediții a Festivalului „Galbenă Gutuie”. Evenimentul a avut loc la Teatro Ferrari și a adunat membri ai diasporei moldovenești, dar și iubitori de folclor din Italia.

Festivalul a fost organizat de Lilia Tusa, fondatoarea Asociației „Busuioc”, și a devenit, de la an la an, un punct de întâlnire pentru moldovenii plecați departe de casă. Pentru mulți participanți, „Galbenă Gutuie” înseamnă mai mult decât un spectacol. Înseamnă tradiție, amintiri și legătura cu locurile natale.

Pe scenă au evoluat copiii din cadrul Asociației „Busuioc” din Padova și ai Asociației „Ghiocel” din Verona. Publicul a aplaudat și grupul de dans „Moldovița” din orașul Thiene. Coregrafia a fost semnată de Elena Iurcenco, originară din Soroca. Programul artistic a fost completat de interpreta Antonia Muntean din Sibiu, muzicianul Ion Gherdivara, solista Elena Opriș, dar și de Sabrina Bălan și Vanesa Iacob.

Momentul special al serii a fost apariția interpretei Mioara Velicu. Artista, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii populare, a ridicat publicul în picioare cu piesele sale îndrăgite. Prezența ei a adus emoție și a creat o atmosferă de sărbătoare pentru toți cei din sală.

La eveniment a participat și primarul orașului Camposampiero, Katia Macarone. Aceasta a salutat publicul și a mulțumit organizatorilor pentru festivalul găzduit de Teatrul Ferrari, subliniind importanța promovării culturii și diversității.

Consulatul General al Republicii Moldova la Padova a transmis un mesaj de apreciere tuturor celor implicați în păstrarea și promovarea tradițiilor. Mulțumiri speciale au fost adresate doamnei Lilia Tusa și Asociației „Busuioc”, pentru organizarea constantă a acestui eveniment care aduce împreună comunitatea moldovenească din Italia.

Festivalul „Galbenă Gutuie” a devenit un simbol al identității și al dorului de acasă. Prin cântec, dans și emoție, scena de la Camposampiero s-a transformat, pentru o seară, într-un colț de Moldova.