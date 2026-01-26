Centrul „Revenire” își continuă activitatea pe perioada iernii

În această iarnă, 16 persoane beneficiază de adăpost și asistență în cadrul Centrului Social „Revenire” din municipiul Soroca. Spațiile sunt bine încălzite, centrul fiind dotat cu sistem de încălzire centralizat, iar beneficiarii au acces la baie, haine curate, mese calde zilnice și îngrijire permanentă. Instituția, aflată în subordinea Primăriei municipiului Soroca și coordonată de Renata Pogorevici, oferă adăpost temporar celor care nu au unde se retrage în sezonul rece.

Mai mult decât atât, Centrul „Revenire” oferă asistență medicală, psihologică și educațională, adaptată nevoilor fiecărei persoane. În cadrul instituției activează o echipă formată din minimum șapte angajați, care lucrează în ture pentru a asigura asistență 24 de ore din 24.

„Avem personal de serviciu care se ocupă de menținerea curățeniei, asistent medical care acordă atât sprijin medical, cât și psihologic, iar pe timp de noapte activează personal care intră în ture. De asemenea, patru angajați bărbați asigură asistența personală continuă – îi ajută pe beneficiari la masă, spală hainele, mențin ordinea și se asigură că fiecare persoană este în siguranță”, a spus Renata Pogorevici, conducătoarea Centrului Social „Revenire”.

Beneficiarii centrului își petrec timpul în mod diferit, în funcție de starea de sănătate și capacitățile fiecăruia. Cei care sunt apți din punct de vedere fizic participă la activități gospodărești ușoare, alții privesc televizorul, comunică între ei sau citesc. Unii beneficiari și-au format chiar obiceiul de a citi cărți, găsind în acest gest o formă de liniște și refugiu interior.

Dincolo de cifre și organizare, Centrul „Revenire” este despre oameni și poveștile lor. Fiecare beneficiar ajunge aici cu un destin aparte, iar multe dintre aceste istorii sunt marcante și emoționante. „Fiecare om are o istorie individuală, unele foarte grele. Nu este vorba doar despre cineva luat de pe drum, ci despre vieți întregi care au trecut prin pierderi, greșeli, abandon sau boală. Ceea ce ne sensibilizează și ne bucură este faptul că putem fi o mână de ajutor la momentul potrivit”, spun angajații centrului.

Activitatea Centrului Social „Revenire” va continua până la 1 aprilie, perioadă în care ușile rămân deschise pentru cei mai vulnerabili membri ai comunității. Pentru mulți dintre beneficiari, acest loc nu înseamnă doar un adăpost temporar, ci siguranță, demnitate și o șansă de a trece cu bine peste iarnă.