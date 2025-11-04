Să vină banii! Astăzi se face finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale

Astăzi, 4 noiembrie, Casa Națională de Asigurări Sociale execută finanțarea, prin intermediul instituțiilor bancare, primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna noiembrie.

Pe data de 7 noiembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 13 noiembrie va fi finanțat ajutorul social.Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiile paternale vor fi finanțate în zilele de 3, 7, 14 și 21 noiembrie. Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate vor fi finanțate în data de 7, 14 și 21 noiembrie.