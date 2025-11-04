Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta

E nevoie să stai puțin cu gândurile tale și să le pui în ordine. Odată ce îți pui pe hârtie fiecare situație pe care vrei s-o duci până la capăt, nu vei mai avea probleme. Ești foarte conștientă de anumite parteneriate care vor ajunge în viața ta. Comunicarea poate avea nevoie de claritate în plus, asta pentru că vine vremea lui Mercur retrograd.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Viața ta interioară este foarte important. Cauți să fii din nou într-un aranjamentt perfect în ceea ce privește sentimentele. Aspectul zilei te face să vorbești familiei așa cum nu ai mai făcut-o până acum. Evită riscurile financiare care nu își au rostul. Dacă vrei să investești, nu este momentul acum.

Leu: 23 iulie – 22 august

Faptul că vrei să te reconectezi cu oamenii din familie îți oferă un plus de încredere. E important să ai grijă de tine și să pui nevoile tale pe primul plan. Vezi cum poți să aduci puterea din interior spre exterior și să o prezinți și prietenilor care au nevoie.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Focusul în ceea ce te privește este pe comunicare. Vrei să înveți și să prezinți lumii întregi ceea ce cunoști deja. De aceea, o scurtă călătorie îți vine la îndemână acum. Viața de familie te va aglomera odată cu trecerea lui Marte în Săgetător. Fii pregătită să faci mai multe lucruri în același timp.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Temele principale în viața ta sunt problemele financiare și cele de suflet. Îți dai seama ceea ce vrei cu adevărat și care îți sunt valorile. Ești pasională în dragoste și este posibil să simți nevoia de a demonstra prea multe într-un timp scurt.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Luna aceasta este potrivită pentru reflecție. Marte în casa ta îți oferă energie și dorința de reușită. Încearcă să-ți controlezi temperamentul atunci când te afli printre oameni care nu te cunosc atât de bine. În dragoste ești foarte vulnerabilă, dar pari pregătită să înfrunți orice situație.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Marte intră în semnul tău, ceea ce înseamnă faptul că ajungi să fii independentă. Ai un spirit liber și ești foarte pasonală. Încearcă să eviți riscurile care nu își au rostul. Dacă ai promis cuiva ceva, ar fi bine să te ții de cuvânt.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Proiectele creative și anumite hobby-uri vor rămâne în atenția ta în această zi. Vei avea parte de oportunități la locul de muncă, însă îți va fi greu să alegi între ele. Vezi cum să comunici mai bine pe măsură ce timpul trece.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Ești luată în serios mult mai des ca înainte, așa că e important ca acum să iei decizii pe care să nu le regreți în viitor. Identitatea ta publică poate avea de suferit. Rămâi cu picioarele pe pământ și vezi unde mai ai de lucrat.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Vrei să-ți extinzi orizonturile, așa că iei decizia de a călătorie. O scurtă vizită te ajută să-ți limpezești gândurile. Este un timp perfect pentru bagaje emoționale mai vechi de care ai uitat. Ai încredere în propria intuiție atunci când vine vorba de luarea unor decizii mai importante.

