Raionul Drochia și Consiliul raional Cernăuți au semnat un Acord de cooperare

Pe data de 27 august 2025, Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, și Președintele Consiliului raional Cernăuți (Ucraina), Mykola Kutsak, au semnat Acordul de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, informează provincial.md.

Potrivit autorităților raionale, semnarea acordului deschide noi perspective pentru consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare transfrontalieră. Documentul stabilește un cadru de cooperare în domenii de interes comun, precum:

schimbul de experiență în administrația publică locală;

dezvoltarea proiectelor educaționale, culturale și sportive;

promovarea valorilor naționale și a patrimoniului cultural;

colaborarea în domeniul economic și atragerea investițiilor.

„Prin acest acord, ne dorim să creăm punți de legătură între comunitățile noastre, să învățăm unii de la alții și să dezvoltăm proiecte comune care să aducă beneficii directe locuitorilor din raionul Drochia și regiunea Cernăuți”, a declarat Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan.

Totodată, Președintele raionului Drochia a adresat mulțumiri Președintelui Consiliului raional Cernăuți, Mykola Kutsak, pentru deschiderea și disponibilitatea de a consolida parteneriatul între comunitățile noastre. La fel, a exprimat și recunoștința față de poporul ucrainean, subliniind că, datorită rezistenței și sacrificiului Ucrainei, Republica Moldova continuă să trăiască în pace.

Parteneriatul Drochia – Cernăuți va contribui la consolidarea cooperării regionale și la apropierea dintre Republica Moldova și Ucraina, demonstrând importanța dialogului și a colaborării între comunități vecine.

Menționăm că, ceremonia a avut loc la Strășeni, în cadrul unui eveniment unde au fost parafate și acordurile de colaborare dintre Consiliul raional Cernăuți și autoritățile din Strășeni și Sângerei.