Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie începe astăzi!

Începând cu astăzi și până la 26 septembrie, se desfășoară campania electorală pentru alegerile parlamentare, programate pentru 28 septembrie 2025. Această campanie poate fi desfășurată de cei 22 de concurenți electorali, înregistrați de Comisia Electorală Centrală.

Vă reamintim că, în Registrul de Stat al Alegătorilor figurează în prezent aproximativ 3 298 443 de cetățeni cu drept de vot, iar pentru pentru buna desfășurare a scrutinului, vor fi deschise circa 2274 de secții de votare, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare. Dintre acestea, 1 961 de secții vor fi organizate în circumscripțiile electorale din RM, 12 secții vor fi destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului și 301 secții vor fi organizate pentru cetățenii cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în afara RM.

Astfel, pe durata campaniei, concurenții electorali au dreptul să desfășoare întruniri publice, să difuzeze publicitate electorală și să prezinte programele lor, fiind obligați să respecte principiile de echitate, corectitudine și transparență. Totodată, legislația electorală interzice candidaților să utilizeze resurse administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor, a bunurilor publice. Autoritățile/instituțiile publice și cele asimilate nu pot transmite/acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condițiile de egalitate. În această perioadă este interzisă organizarea de concerte, concursuri, alte evenimente sau demonstrații cu implicarea interpreților, a personalului de creație și/sau artistic atât din țară, cât și de peste hotare, afișarea în timpul desfășurării acestora slogane sau alte mesaje și/sau distribuirea de materiale ce conțin simbolistica competitorului electoral sau alte elemente de identificare a acestuia, precum și participarea la aceste evenimente în scop de promovare politică. Concurenții electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii, iar autoritățile sunt obligate să asigure posibilitatea desfășurării unor astfel de întâlniri în termeni și condiții egale.

CEC atenționează că în perioada campaniei electorale este interzisă publicitatea politică și e permisă doar cea electorală pentru candidații înregistrați de către CEC.