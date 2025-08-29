Președinta Maia Sandu, mesaj la început de campanie electorală: „Soarta Moldovei este în joc. Avem datoria să ne protejăm pacea și viitorul” / Video

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat astăzi un mesaj cetățenilor în care a subliniat importanța alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a avertizat asupra riscurilor la care este supus procesul democratic, transmite moldpres.md

„Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul”, a declarat șefa statului.

În mesajul său, Maia Sandu a atras atenția asupra încercărilor unor forțe străine de a influența alegerile prin coruperea alegătorilor și campanii de dezinformare.

„Din păcate, democrația noastră este atacată tot mai mult de forțe străine care, cu bani murdari, vor să ne cumpere voturile, care răspândesc minciuni și încearcă să ne sperie prin acțiuni de destabilizare. Vedem cum oamenii care lucrează deschis pentru Rusia, nu pentru Moldova, acționează pentru distrugerea corectitudinii alegerilor și subminarea viitorului nostru”, a subliniat președinta.

Șefa statului a făcut un apel direct la responsabilitatea partidelor și a candidaților înscriși în cursă.

„Îndemn toți concurenții electorali să-și înțeleagă responsabilitatea în fața cetățenilor și să acționeze strict în interes național, să respecte legea și să servească doar cetățenii Republicii Moldova”, a menționat Maia Sandu

Totodată, șefa statului a îndemnat cetățenii să fie vigilenți în fața manipulării și a corupției electorale, să sesizeze poliția atunci când observă ilegalități și să îi ajute pe apropiați să se informeze corect.

„Vă îndemn, dragi cetățeni, să vă ascultați conștiința, să fiți atenți la toate informațiile, scrisorile, apelurile și videourile false cu care vom fi intoxicați în următoarea perioadă, să fiți curajoși și să nu vă speriați de amenințările lor”, a spus Sandu.

În discurs, președinta a reamintit că cetățenii au decis în toamna anului trecut introducerea în Constituție a obiectivului aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Este șansa țării noastre să intre în familia europeană a păcii și dezvoltării și avem datoria să nu pierdem această șansă”, a menționat Maia Sandu.

Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor decide componența legislativului pentru următorii patru ani. Campania electorală se desfășoară între 29 august și 26 septembrie, iar scrutinul are loc într-un context geopolitic sensibil, marcat de tensiuni regionale și de eforturile Republicii Moldova de a avansa pe calea integrării europene. Observatori internaționali urmează să monitorizeze procesul electoral, pentru a garanta transparența și corectitudinea scrutinului.