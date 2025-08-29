Irina Rimes: „Sunt soroceancă, pentru că aici mi-am petrecut cei mai frumoși ani de liceu” / VIDEO

Ieri, de Hramul orașului Soroca, celebra interpretă Irina Rimes a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Soroca, orașul unde și-a petrecut anii de liceu și unde spune că are unele dintre cele mai frumoase amintiri.

Artista a vorbit cu emoție despre legătura ei cu Soroca, despre familie și despre munca depusă pentru a ajunge la succes.

„Eu sunt moldoveancă în primul rând, sunt româncă născută peste Prut… dar da, sunt soroceancă, pentru că aici mi-am petrecut cei mai frumoși ani de liceu și cred că aici mi-am lăsat cele mai frumoase amintiri. Acest premiu este o recunoaștere a tuturor eforturilor mele. Mă bucur că nu doar eu și părinții mei ne mândrim cu reușitele mele, ci un oraș întreg se mândrește, și asta e foarte emoționant”, a declarat Irina Rimes.

Artista a povestit și despre mama sa, pe care o consideră un exemplu de dragoste și dedicare. Deși are posibilitatea să călătorească cu avionul, mama Irinei preferă autobuzul, considerându-l mai potrivit și mai economic.

„Chiar ieri a fost la fratele meu la București și s-a întors seara, pentru că știa că venim la Soroca. A venit repede acasă să pregătească plăcinte, friptură, mămăligă, colțunași… Mama mea este un exemplu de stoicism, de iubire și de înțelepciune”, a spus interpreta, recunoscătoare pentru sprijinul pe care îl primește din partea familiei.

Irina Rimes nu a uitat să le mulțumească fanilor care au susținut-o încă de la început, chiar și în perioadele în care nu avea un hit în topuri:

„Un artist nu ajunge nicăieri fără susținerea publicului. Vă mulțumesc că sunteți mereu alături de mine, nu doar atunci când am o piesă de succes”, a transmis ea.

Prin acordarea titlului de Cetățean de Onoare, Soroca și-a arătat recunoștința pentru Irina Rimes, o artistă care și-a dus numele departe, dar care nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Pentru Irina, Soroca rămâne locul amintirilor, al adolescenței și al legăturilor de suflet care i-au marcat drumul în viață.