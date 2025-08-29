România scumpește rovinieta și taxele de pod: Moldovenii, afectați

Guvernul României a aprobat joi, 28 august, o ordonanță prin care majorează tarifele pentru rovinietă și taxa de pod. Noile prețuri vor intra în vigoare la 10 zile după publicarea în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că șoferii, inclusiv cei din Republica Moldova care tranzitează România, vor resimți aceste scumpiri începând cu luna septembrie.

Executivul de la București motivează modificările prin faptul că numărul contravențiilor pentru lipsa rovinietei rămâne foarte mare – peste 750.000 de cazuri înregistrate doar în 2024. Autoritățile române susțin că actualele amenzi nu mai descurajează fenomenul, transmite stiri.md cu referire la antena3.ro

Tarifele pentru utilizarea drumurilor naționale vor fi mai mari pentru toate perioadele:

1 zi: de la 2,5 la 3,5 euro;

10 zile: de la 3,3 la 6 euro;

30 de zile: de la 5,3 la 9,5 euro;

60 de zile: de la 8,4 la 15 euro;

12 luni: de la 28 la 50 de euro.

Totodată, amenzile pentru lipsa rovinietei cresc semnificativ. Pentru autoturisme, sancțiunile vor fi cuprinse între 500 și 1.000 de lei românești, față de 275 – 550 de lei în prezent.

Și taxele de pod se majorează:

Podurile de pe Autostrada A2 (Fetești–Cernavodă): taxa pentru autoturisme urcă de la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere.

Podul Giurgeni–Vadu Oii (DN2A): taxa pentru autoturisme crește de la 11 lei la 16 lei.

Șoferii care nu achită taxa de pod vor plăti amenzi mai mari: între 190 și 380 de lei, comparativ cu 130 – 260 de lei în prezent.