Reţetă veche de ciorbă de fasole cu afumătură

Dacă vrei să faci cea mai bună ciorbă de fasole, îți propunem o rețetă veche de 100 ani. Așa se prepara în trecut, dar prea puține gospodine au păstrat tradiția în timp. Ce ingredient secret adăugau în preparat, pe lângă afumătură.

Cea mai bună ciorbă de fasole

Cea mai bună rețetă de ciorbă de fasole este una foarte veche, de peste 100 de ani. Gospodinele de atunci puneau mult suflet în bucătărie, dar aveau și trucuri la care apelau ori de câte ori voiau să impresioneze toți mesenii.

Vă punem la dispoziție o rețetă istorică, cu care nu vei da greș. Trebuie doar să fii atent la toți pașii și să nu uiți unul dintre cele mai importante ingrediente, ce va schimba complet gustul final.

Ingrediente:

2 pahare de fasole boabe albă

100-200 g de costiță afumată

4 cepe

2 morcovi

2 bucăți de păstârnac

2 linguri de bulion

1 legătură de verdeață (marar și pătrunjel)

Puțin tarhon

1 linguriță de sare

puțin ulei

oțet- ingredientul cu care se acrește ciorba, ce îi va da o aromă perfectă. Nu adăuga prea mult, aproximativ două linguri. Dacă preferi un gust mai intens, poți pune o cantitate mai mare.

Se pune fasolea la înmuiat în apă rece cu o seară înainte de gătire. Mai apoi, se scurge și se pune la fiert în apă proaspătă. Când fasolea începe să fiarbă, se schimbă apa cu alta caldă.

Se curăță, se spală și se taie mărunt morcovii, păstârnacul și ceapa. Odată ce fasolea a început să fiarbă în a doua apă, se adaugă legumele tăiate și ceapa în oală.

Se rumenește costița afumată tăiată felii în puțin ulei încins. Apoi, se stinge cu bulion diluat în puțină apă și se toarnă peste fasole, continuând fierberea. Spre final, se adaugă tarhonul mărunțit, după care se potrivește gustul de sare și se adaugă verdeața tocată mărunt, precum mărarul și pătrunjelul. Să nu uităm nici de oțet, care este ingredientul ce va schimba complet rezultatul.

Cum se fierbe corect fasolea

Înainte de a fi gătite, boabele de fasole necesită o perioadă de hidratare pentru a se înmuia și a fi mai ușor de gătit. Cel mai bine este să le lași la înmuiat în apă rece timp de 4 până la 8 ore. Pentru a grăbi puțin procesul, poți adăuga în apa în care o ții la înmuiat o jumătate de linguriță de bicarbonat sau un praf de sare, astfel încât cojile să se desprindă mai ușor.

După perioada de înmuiere, clătește boabele de fasole sub un jet de apă rece de mai multe ori pentru a elimina orice impurități și pentru a preveni balonarea. Această etapă este importantă pentru eliminarea substanțelor care pot provoca disconfort gastric.

Atunci când pui fasolea la fiert, las-o să clocotească timp de aproximativ cinci minute, apoi stinge focul și lasă fasolea să se înmoaie în apa fierbinte timp de încă 30 de minute. Acest proces ajută la eliminarea substanțelor care pot provoca disconfort digestiv și îmbunătățește textura fasolei.

După ce a trecut jumătate de oră, aruncă apa și adaugă alta, curată și călduță. Lasă fasolea să clocotească timp de zece minute, apoi adaugă celelalte legume. Poți opta pentru morcovi, țelină, ceapă și pătrunjel pentru a obține un gust bogat.