FALS: Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina după alegeri

Un site obscur de limbă turcă a publicat o așa-zisă „scurgere de documente”, potrivit căreia „Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina” dacă PAS va câștiga alegerile parlamentare. Informația a fost imediat amplificată de presa rusească și de canale de Telegram și Facebook, devenind peste noapte „știre internațională”. Informația se aliniază narațiunii false despre „atragerea Moldovei în război” și a apărut în surse cunoscute pentru promovarea de falsuri. Răspândirea ei face parte din arsenalul propagandei Kremlinului, care încearcă să sperie moldovenii cu războiul și să compromită parcursul european al R. Moldova.

Miercuri, 27 august, site-ul dikgazete.com a publicat, în limba turcă, un articol intitulat „Președintele Republicii Moldova intenționează să trimită 700 de voluntari în Ucraina după alegeri. Sursa scrie că „în R. Moldova a avut loc cea mai mare scurgere de informații clasificate” și că „site-ul glassmountain.io a publicat arhiva unei corespondențe parlamentare din perioada ianuarie – august 2025”. „Din scrisorile publicate reiese că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns la un acord cu UE pentru intensificarea sprijinului pentru Ucraina și pentru organizarea asistenței militare a NATO către Moldova. Dacă Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Sandu, va câștiga alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, țara se va confrunta cu o militarizare completă, în contrast cu poziția Rusiei. (…) În timpul summitului UE-Moldova din iulie 2025, Sandu a promis Uniunii Europene că, în cazul victoriei în alegeri, va trimite 700 de voluntari în Ucraina”, scrie în articol.

Informațiile au fost preluate rapid de mai multe site-uri rusești, printre care RBK, RIA Novosti, Lenta, dar și de site-uri puțin cunoscute de limbă română și italiană. Mesajul a fost amplificat și pe rețele sociale, fiind distribuit de canalele de Telegram care obișnuiesc să dezinformeze. Printre acestea – Gagauznews, Sputnik sau deputatul în Duma de Stat a Federației Ruse, Nikolai Valuev. Falsul a fost răspândit pe TikTok și de pe numeroase conturi de Facebook.

Arsenalul propagandei de la Kremlin și clasica narațiune falsă despre „atragerea în război”

Afirmația precum că „Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina” nu are niciun temei și pornește dintr-un site obscur care invocă o „scurgere” neverificată de „corespondență parlamentară”. În comunicările oficiale ale summitului UE–Moldova din 4 iulie 2025 nu apare nimic despre trimiterea a „700 de voluntari” în Ucraina și nicio instituție oficială de la Chișinău, Bruxelles sau Kiev nu a confirmat vreodată așa ceva.

Și informația precum că „dacă PAS, condus de Sandu, va câștiga alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, țara se va confrunta cu o militarizare completă, în contrast cu poziția Rusiei” este falsă și lipsită de material factologic.

În realitate, informațiile se încadrează în seria de dezinformări și manipulări despre „atragerea Moldovei în Război”, folosite frecvent de propaganda Kremlinului, în special după invazia militară la scară largă a Rusiei în Ucraina. Stopfals.md a demontat în repetate rânduri falsuri la acest subiect, inclusiv despre trimiterea de voluntari moldoveni în Ucraina.

Expert: „Tipic tacticilor rusești de dezinformare”

Valeriu Pașa, președinte al comunității de experți WatchDog.MD, susține că prin promovarea narațiunii despre implicarea R. Moldova în război, și implicit promovarea falsului despre trimiterea a 700 de voluntari în Ucraina, Federația Rusă încearcă să murdărească susținerea europeană și să schimbe tema de la sprijinul liderilor europeni pentru R. Moldova.

„Cum a răspuns Rusia la suportul extraordinar oferit de liderii europeni R. Moldova? Cu singura lor armă care precis împușcă – dezinformarea. Tipic tacticilor rusești de dezinformare – bagă o cifră care să bată la ochi, ”spală” minciuna prin câteva surse obscure, ca să îi pierzi urma. La final o dau pe instituții de ”presă” chipurile mai legitime. Așa încearcă să murdărească susținerea europeană și să schimbe tema. Iar ne sperie cu războiul, în timp ce chiar ei sunt singurii care încearcă să ne atragă în conflict”, a afirmat expertul.

Președinția combate falsul

Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Președinției, a dezmințit informația într-un comentariu pentru Stopfals.md: „Așa cum a menționat anterior și președinta Maia Sandu, vom avea parte de multe falsuri și sperietori în această campanie. Acest nou fals nu face decât să confirme planul unor actori rău intenționați de a manipula opinia publică. Să fim vigilenți – asta contează cel mai mult”.

Site obscur, rampă pentru dezinformare

Site-ul dikgazete.com, de unde a pornit falsul, este o sursă necunoscută, prezentată însă drept „presa turcă” pentru a conferi legitimitate informației publicate. O simplă căutare pe internet arată că există foarte puține informații despre această publicație. În schimb, numele ei apare în mai multe materiale din presa rusească, unde este citată ca sursă pentru opinii sau comentarii pe diverse subiecte, de la Rusia și geopolitică până la pandemie. Deși pe Facebook are aproape 9 mii de urmăritori, postările distribuite nu au reacții – nici like-uri și nici comentarii. Conținutul este, de asemenea, modest: din 2014, anul creării paginii, au fost publicate doar câteva fotografii și clipuri video.

Și site-ul glassmountain.io, unde ar fi fost publicată așa-zisa „arhivă a corespondenței parlamentare”, la care se face trimitere în articol, este la rândul său o sursă obscură. Din cele cinci „arhive” disponibile pe platformă, două vizează Republica Moldova.

Victoria Borodin, Stopfals.md