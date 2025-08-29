Educație, grijă și sprijin pentru un viitor sănătos

Astăzi, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca a demonstrat încă o dată că nu este doar un loc al cărților, ci și un spațiu al grijii și educației. În cadrul programului „DareToCare / Îndrăznește să-ți pese”, inițiat de EduCab România în parteneriat cu ABRM, bibliotecarii au desfășurat o activitate interactivă dedicată copiilor de la Centrul de plasament temporar pentru copiii separați de părinți din Soroca.

Tema întâlnirii – „Sexualitate și relații intime” – a fost abordată într-un mod deschis, prietenos și adaptat vârstei participanților. Prin discuții sincere, jocuri și exerciții interactive, copiii au fost ghidați să înțeleagă mai bine aspecte esențiale ale dezvoltării lor, dar și importanța respectului față de sine și față de ceilalți.

„Credem că atunci când investim în educația sănătoasă și echilibrată a copiilor, investim de fapt în viitorul întregii societăți. Nu este vorba doar despre transmiterea unor informații, ci despre formarea unor tineri care să știe să-și respecte propriul corp, să-și înțeleagă emoțiile și să construiască relații bazate pe încredere și responsabilitate. Prin activități de acest fel, copiii primesc nu doar cunoștințe teoretice, ci și sprijin emoțional, îndrumare și modele de comportament care îi vor ajuta să devină adulți încrezători, înțelepți și capabili să trăiască cu demnitate și respect”, a menționat Larisa Prisacari, șef serviciu Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”.

Organizatorii subliniază că fiecare astfel de întâlnire este o piatră de temelie în procesul de formare al noii generații, o generație care are nevoie de susținere, grijă și repere sănătoase pentru a-și croi propriul drum în viață.