Competiții sportive de Hramul orașului Soroca: Trântă, tenis și volei pe stadionul municipal / VIDEO

Ieri, de Hramul orașului Soroca, stadionul municipal s-a transformat într-un loc plin de energie și voie bună. În timp ce centrul orașului era animat de muzică, dans și întâlniri cu prietenii, pe teren s-au desfășurat mai multe competiții sportive, la care au participat atât tineri, cât și oameni mai experimentați.

Publicul a putut urmări meciuri de tenis și volei, dar și tradiționala trântă moldovenească, care a atras cei mai mulți spectatori. Atmosfera a fost una de sărbătoare, cu aplauze, încurajări și bucuria celor veniți să-și susțină favoriții.

La proba de trântă, participanții au concurat pe categorii de greutate, iar premiile au fost unele pe cât de simbolice, pe atât de așteptate: cocoș, iepure și berbec au fost oferite câștigătorilor.

„Este deja o tradiție pentru raionul Soroca de a petrece competiții cu lupte greco-romane, mai mult ca atât, avem foarte mulți soroceni care au devenit campioni la nivel european”, ne-a spus unul dintre spectatori.

Reportaj video realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Marian Ceban