Profil Electoral // De la Platformă la Bloc: cum s-a născut și ce își propune Blocul Unirii Naționale

În primăvara acestui an, tema unirii cu România a revenit în prim-planul vieții publice din Republica Moldova. Lansarea Platformei Reîntregirii Naționale, pe 29 martie, în simbolica Sală a Unirii, a marcat începutul unui proces de coagulare a forțelor unioniste, care s-a concretizat, în august, prin crearea Blocului Unirii Naționale (BUN) – alianță electorală ce reunește Partidul Național Liberal, Partidul Reîntregirii Naționale „Acasă” și un număr impresionant de personalități publice, inclusiv semnatari ai Declarației de Independență din 1991.

Platforma Reîntregirii Naționale, revenirea la obiectivele din 1918

Martie 2025. Sala Unirii din Chișinău, încărcată de simbolism istoric, unde, în 1918, Sfatul Țării a votat Unirea Basarabiei cu România, a devenit în martie punctul de pornire al unei noi mișcări civice – Platforma Reîntregirii Naționale (PRN). Inițiatorii, între care istorici, foști demnitari și lideri de opinie, au subliniat necesitatea unui front comun al forțelor unioniste și transformarea unirii cu România din temă de nișă într-un obiectiv de interes național.

„Ori devenim români și redevenim stăpâni la noi acasă, ori rămânem moldoveni în forma moldovenistă stalinistă”, a spus atunci istoricul și fostul deputat Anatol Țăranu, subliniind miza istorică a inițiativei. La rândul său, istoricul Ion Negrei a afirmat că Republica Moldova este „o frântură dintr-un neam” și că idealul statului independent nu poate fi realizat fără reconectarea la spațiul românesc.

Platforma a fost constituită de istorici, academicieni, jurnaliști, deputați din primul Parlament și reprezentanți ai societății civile, care au semnat un manifest pentru reafirmarea identității românești și combaterea stereotipurilor moștenite din epoca sovietică.

De la bun început, fondatorii au spus clar că scopul final este crearea unei reprezentări unioniste autentice în viitorul Parlament.

Cronologia formării blocului

După lansarea PRN, mișcarea a început să se extindă rapid în raioanele țării, să organizeze mese rotunde și să pregătească un program politic. În iunie, Consiliul de Coordonare al PRN a aprobat regulamentul pentru întocmirea „Listei Naționale” de candidați, menită să aducă în prim-plan persoane cu integritate și experiență profesională.

Pe 25 iulie, Platforma a făcut un apel public către toate partidele și liderii euro-uniuniști să se consolideze înainte de alegerile parlamentare. „Numai unirea forțelor unioniste poate asigura o majoritate stabilă și poate opri reculul spre influența rusească”, a fost mesajul transmis.

Momentul decisiv a venit pe 3 august 2025, când PRN a organizat primul său congres. La eveniment au participat delegați din 24 de raioane și două municipii, reprezentând peste 90% din structurile teritoriale deja create. În cadrul congresului a fost adoptat programul electoral, lista națională de candidați și Declarația de constituire a Blocului Unirii Naționale (BUN) – alianță formată juridic din Partidul Reîntregirii Naționale „Acasă” și Partidul Național Liberal, anunțându-se deschiderea și pentru alte partide unioniste.

„Nu construim doar o listă electorală, ci o șansă reală pentru unioniști de a avea o voce puternică în Parlament”, au declarat liderii la finalul congresului.

Două partide unioniste – două istorii diferite

Blocul electoral „Unirea Națiunii – BUN” este format din două partide cu profil și parcurs distinct: Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ” (PRNA).



PNL este una dintre cele mai vechi formațiuni politice de orientare liberală din Republica Moldova, având rădăcini în mișcarea liberală de după destrămarea URSS. Reconstituit în 2006 sub conducerea Vitaliei Pavlicenco, PNL s-a afirmat ca promotor consecvent al ideii de unire a Republicii Moldova cu România și al integrării în NATO și UE.

De-a lungul anilor, PNL a participat la mai multe cicluri electorale, inclusiv în alianțe importante și s-a făcut remarcat și prin pozițiile ferme privind accelerarea proceselor de reîntregire națională.