Ou ochi prăjit perfect.

Ouăle prăjite sunt unele dintre cele mai versatile preparate, potrivite la micul dejun, prânz sau cină. Chiar și un ingredient mic poate transforma complet aroma unui ou prăjit. Pasta de tomate este soluția simplă care aduce un gust intens și surprinzător chiar și în cantități mici.

Ouă prăjite cu pastă de tomate

În mod tradițional, ouăle prăjite sunt asezonate doar cu sare, piper sau pudră de chili. Însă adăugarea unei lingurițe de pastă de tomate pe fiecare ou poate schimba complet experiența gustativă.

Prepararea este simplă: se încălzește puțin ulei într-o tigaie, se prăjește pasta de roșii până când se închide la culoare și începe să degaje un miros aromat, apoi se sparg ouăle direct peste ea.

Albușul și gălbenușul se vor combina cu aroma roșiilor, creând o crustă crocantă și intensă. Condimentele suplimentare, cum ar fi busuiocul, pătrunjelul, boiaua sau chili, sporesc savoarea și aduc un plus de prospețime preparatului.

Combinația clasică de ouă și roșii: Shakshuka

Cei care iubesc ouăle și roșiile pot explora și varianta shakshuka, un preparat nord-african în care ouăle sunt gătite într-un sos picant de roșii. Preparatul se realizează prin călirea cepei și usturoiului în ulei de măsline, adăugarea ardeilor grași și a roșiilor tăiate cubulețe, condimentarea cu sare, piper, boia și chimen, și apoi spargerea ouălor în sosul fierbinte.

Odată acoperite, albușurile se întăresc treptat, iar preparatul se servește cu ierburi proaspete precum coriandru sau pătrunjel. Această metodă aduce un plus de savoare și textură, fiind un mic dejun sau o cină rapidă și nutritivă.

Beneficiile pastei de tomate

Pasta de tomate este realizată din roșii coapte, concentrate și gătite până la consistența pastoasă. Chiar și în cantități mici, aceasta adaugă o aromă intensă preparatelor.

Este bogată în licopen, un antioxidant puternic, vitamina C, vitamina A, potasiu și fibre, fiind în același timp săracă în calorii și fără grăsimi. Prin concentrarea roșiilor, pasta oferă o modalitate convenabilă de a include legume în alimentație și are efecte benefice asupra sănătății inimii și a sistemului antiinflamator.

Astfel, un ou prăjit simplu poate deveni nu doar mai gustos, ci și mai nutritiv, datorită acestui ingredient aparent minor, dar surprinzător de puternic în aromă.