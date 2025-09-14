Ce este igrasia și cum o poți elimina din casă

Igrasia este problema apariției umezelii pe pereți sau tencuială. Nu este mucegai, este doar efectul unui mediu prea umed, al infiltrațiilor sau al unei izolații slabe.

Mirosul persistent de umezeală, petele care apar pe pereți sau vopsea care se cojește semnalează faptul că ai igrasie.

Igrasia devine periculoasă pentru sănătate dacă nu o elimini. Ea oferă condiții pentru ca mucegaiul să se instaleze. Sporii de mucegai pot crea alergii, pot agrava astmul și irita ochii sau gâtul.

Din ce cauze apare igrasia

Condens – când aerul cald și umed din casă se lovește de pereți reci sau ferestre, vaporii de apă se transformă în picături și pătrund în material. Ventilație insuficientă – dacă nu aerisești bine bucătăria, baia sau camerele, umiditatea rămâne prinsă în interior. Infiltrații din exterior sau prin structura casei – acoperiș care lasă apa, fisuri în ziduri sau țevi defecte ascunse. Pereți exteriori neizolați, zone precum subsoluri sau încăperi care primesc puțină lumină sau aer.

Cum cureți igrasia de pe pereți

Poți folosi soluții antimucegai din magazine. Aplică pe zonele afectate, lasă câteva minute, apoi freacă ușor și șterge. Folosește mască și mănuși, pentru că aceste soluții pot irita.

O metodă naturală: oțet alb sau bicarbonat de sodiu sau apă oxigenată. Pulverizează oțet, lasă-l să acționeze, apoi curăță și lasă bine zona să se usuce.

Dacă problema este gravă, este posibil să fie nevoie să se scoată tencuiala afectată, să aplici grund cu fungicid și apoi să revopsești cu vopsea antimucegai.

Cum să previi apariția igrasiei

Găsește sursa umezelii: repară fisuri, scurgeri, etanșează ușile și ferestrele.

Asigură ventilarea. Aerisește des camerele, folosește hotă în bucătărie și ventilator în baie.

Poți folosi un dezumidificator să ții umiditatea între 45–60%.

Menține temperatura casei constantă. Pereții bine izolați și vopselele antimucegai în zonele predispuse (băi, bucătării) ajută mult.

Verifică regulat colțurile, spatele mobilei, zonele întunecate. Lasă lumina naturală să pătrundă, razele soarelui ajută la descurajarea mucegaiului.

Igrasia nu este doar o problemă estetică. Ea afectează starea casei și sănătatea ta. Dacă acționezi rapid și urmezi sfaturile de mai sus, poți preveni reapariția și menține casa uscată și plăcută.