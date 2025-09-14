FALS: Europa nu va cumpăra merele din Moldova, iar fără Rusia falimentează toți producătorii noștri

Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că „merele noastre în Europa nu o să se cumpere” și că „fără Rusia falimentează toți producătorii noștri”. Afirmațiile sunt false. Datele oficiale arată că exporturile de fructe moldovenești în Uniunea Europeană (UE) sunt în creștere, iar accesul pe piața europeană este facilitat constant prin eliminarea taxelor vamale și majorarea cotelor. Din contra, nu UE, ci anume Federația Rusă impune periodic embargouri asupra fructelor din Moldova.

Într-un video publicat la 6 septembrie, liderul PSRM a afirmat: „Suntem în raionul Dondușeni, iată ce mere. Eu am o întrebare simplă. Da, noi vrem să fim prieteni cu Europa. Nu-i problemă. (…) Dar ce facem cu merele acestea? În Europa nu o să le cumpere. (…) Ce facem cu merele noastre? (…) Fără Rusia falimentează toți producătorii noștri”.

Ce arată statistica?

Realitatea contrazice afirmațiile lui Dodon. Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), exporturile de fructe din R. Moldova către Uniunea Europeană sunt în creștere constantă în ultimii ani (vedeți datele oferite de BNS pentru 2018-2019, 2020-2022 și 2023), în timp ce exporturile de fructe către Rusia s-a redus dramatic începând cu războiul de agresiune la scară largă a acestei țări împotriva Ucrainei.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Delegația Uniunii Europene la Chișinău au confirmat că majorarea exporturilor a fost favorizată de suspendarea taxelor și cotelor vamale pentru șapte categorii de produse, printre care se află și merele. Mai mult, în iulie 2025, R. Moldova și Uniunea Europeană au convenit asupra majorării cotelor de export pentru fructe: la prune – de patru ori mai mult, la cireșe – de trei ori mai mult, iar la mere – de la 40.000 la 50.000 de tone (cu 25% mai mult). La fel, vor fi scutite de taxe vamale sucurile de struguri, roșiile și usturoiul din R. Moldova.

Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), din 2022 exporturile R. Moldova către UE au înregistrat o creștere constantă și semnificativă, reflectând adaptarea sectorului agricol la standardele europene și cererea tot mai mare pentru produsele moldovenești.

Strugurii de masă, merele proaspete, prunele și cireșele au înregistrat creșteri semnificative, atât în volum, cât și în valoare:

Struguri de masă – de la 15.793 tone în 2021 la 33.415 tone în 2024 (+112%). Valoarea a crescut de la 12,3 milioane USD la 43,2 milioane USD (+251%).

Mere – de la 1.004 tone în 2021 la 24.887 tone în 2024 (+2.378%). Valoarea a crescut de la 382 mii USD la 14,6 milioane USD.

Prune – de la 25.806 tone în 2021 la 48.195 tone în 2024, cu un vârf de 55.574 tone în 2023.

Cireșe – de la 74 tone în 2021 la 2.066 tone în 2024.

Astfel, afirmația că Europa nu va cumpără merele din Moldova este falsă.

Relația comercială dintre R. Moldova și UE s-a consolidat semnificativ odată cu intrarea în vigoare a Acordului de Asociere, inclusiv a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), în anul 2016. Acest cadru a eliminat majoritatea tarifelor vamale, facilitând accesul produselor moldovenești pe piața europeană. De atunci, comerțul bilateral s-a dublat, iar Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al R. Moldova, cu o pondere de 65% din comerțul total. Exporturile R. Moldova către UE s-au dublat în perioada 2014–2023.

Rusia e cea care oprește, periodic, importul de fructe din R. Moldova

Contrar celor afirmate de Igor Dodon, că fără Rusia falimentează toți producătorii noștri, reamintim că anume Federația Rusă este cea care impune periodic interdicții la importul de fructe din R. Moldova. Un astfel de embargo a fost stabilit de Serviciului Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară al Federației Ruse (Rosselhoznadzor) în august 2022, iar altul – în decembrie 2023, argumentând „descoperirea în loturile exportate de Republica Moldova a unor insecte dăunătoare”. Atât Agenția Națională a Republicii Moldova pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), cât și Asociația Exportatorilor și Producătorilor de Fructe „Moldova-Fruct” au calificat această interdicție drept nefondată factual, dar motivată politic, invocând faptul că rapoartele de testare în laborator a fructelor și legumelor moldovenești, realizate în urma a 5 notificări primite de la Rosselhoznadzor, au arătat lipsa acestor dăunători.

Alți autori, aceleași falsuri

Anterior, Nina Dimoglo, activistă a fostului partid Șor, declarat neconstituțional, susținea că pe oamenii de afaceri din R. Moldova îi așteaptă falimentul pe piețele statelor europene și că aceștia s-ar simți mai confortabil pe piața din Federația Rusă. Stopfals.md a arătat că afirmația nu este veridică.

Blocul Victorie a susținut că UE nu are nevoie de produsele noastre, iar fermierii moldoveni nu vor avea șanse de supraviețuire după aderarea la UE. Stopfals.md a demontat și acest fals.

Narațiunea potrivit căreia R. Moldova depinde de exporturile pe piața Federației Ruse este promovată periodic de sursele cu politică editorială pro-Kremlin și de politicienii pro-ruși din R. Moldova.

Promotor fidel al falsurilor propagandei ruse, Igor Dodon este printre cei mai activi politicieni din R. Moldova în materie de răspândire a dezinformării. Liderul PSRM a fost inclus în topul „campionilor” falsurilor pentru ultimii ani, realizat de Stopfals.md.

Mariana Colun, Stopfals.md