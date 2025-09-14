EFA câștigă trei puncte prețioase, iar „vulturilor” li s-a mai tăiat din aripi. Sâmbătă urmează „lupta titanilor”

Continuă seria de succese ale fotbaliștilor de la EFA. În etapa a cincea, visocenii au avut meci greu, în compania „steliștilor” de la Izvoare, dar echipa patronată de Ghenadie Mija a spulberat orice îndoieli – EFA este una din pretendentele la promovare!

Soarta meciului de la Criuleni (unde, de altfel, ambele echipe s-au putut considera oaspeți) a fost decisă în prima repriză, când fotbaliștii de la EFA au marcat două goluri, prin Vasile Pașa (minutul 12) și Petru Gherman (44). După pauză Vasile Pașa a recidivat (73), iar gazdele nominale, cei de la Steaua Nordului, au marcat golul de onoare prin Serghei Bobrov (59, penalty).

În celelalte meciuri sa- înregistrat rezultatele: FC Țarigrad – FC Olimpia 3-2 (Laurențiu Ungureanu 47-autogol, Valentin Bacalîm 63, Oliviu Șchiopu 75 / Artur Foca 38, Anatoli Mateițov 78); Atletico – CF Edineț 2-1 (Nicolai Palii 38-penalty, Artiom Zui 60-autogol / Alexandru Guriev 86); Vulturii Cutezători – FC Speranța 1-1 (Alexandr Ceavdari 30 / Mihail Șodrîngă 69); FC Grănicerul – CF Locomotiva 2-7 (Dumitru Ghilețchi 17-penalty, Nicolae Gaman 51 / Alexei Ciumac 15, Ion Leșan 36, 90, Renat Murguleț 39, 44, Ion Guțu 43, Vasile Andronic 60)… Trebuie menționat rezultatul meciului de la Sângerei, unde gazdelor li s-a mai tăiat din aripi și acest lucru le-a permis visocenilor să se apropie la un punct de fotoliul de lider.

Etapa ordinară se va desfășura sâmbătă, 20 septembrie, cu începere de la ora 16:00, iar la Visoca va avea loc „lupta titanilor” – gazdele vor da față în față cu „vulturii”, iar în urma acestei partide vom afla „cine și cât costă”. În celelalte meciuri se întâlnesc CF Edineț-FC Olimpia, Atelitico-FC Steaua Nordului, CF Locomotiva-FC Țarigrad, FC Speranța-FC Grănicerul. (Dan AOLEI)