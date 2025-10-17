Primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a fost la Parlamentul European, la Ceremonia Convenției Primarilor UE 2025 pentru energie și climă

Serviciul de presă al primăriei Soroca informează că, primara Lilia Pilipețchi, a participat în Parlamentul European, la Ceremonia Convenției Primarilor UE 2025 pentru energie și climă. Delegația a aflat despre cele mai bune practici de finanțare municipală, pregătirea proiectelor și abordările UE în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile locale.

Amintim că Lilia Pilipețchi, alături de alți 14 primari moldoveni, reprezentând inițiativele finanțate de UE Primarii pentru Creștere Economică (M4EG) și Convenția Primarilor, a participat la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor 2025, la Bruxelles, aducând perspectiva Republicii Moldova la cea mai mare adunare a liderilor locali și regionali din Europa.

Primara Lilia Pilipețchi, a participat și la o ședință la Comitetul European al Regiunilor cu dna Mariana Gaju, președinta grupului de lucru privind Republica Moldova. Rolul general fiind posibilitatea de colaborare cu autoritățile locale din Republica Moldova. Următoarea reuniune a grupului de lucru, va avea loc la Chișinău, pe 24 noiembrie.

Vizita le-a oferit primarilor din Republica Moldova șansa de a interacționa cu omologii europeni și de a face cunoștință cu modul în care orașele din UE modelează comunități incluzive și reziliente.

Asemenea întruniri cu partenerii europeni aduc în localitățile din Republica Moldova idei noi și instrumente practice pentru planificarea și realizarea dezvoltării locale. Vizita de studiu a consolidat, de asemenea, principii cheie precum subsidiaritatea, proporționalitatea și autonomia locală, arătând cum pot fi aplicate acasă.

Primarii pentru Creștere Economică (M4EG) este o inițiativă finanțată de UE, implementată de PNUD care sprijină comunitățile din Parteneriatul Estic să consolideze economiile locale și să îmbunătățească serviciile publice prin soluții practice centrate pe oameni.