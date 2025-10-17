Peste 100 de copii au învățat prin joc cum să traverseze corect strada

  Zâmbete, energie și lecții prețioase despre siguranță — așa a decurs activitatea organizată de polițiștii din Soroca în cadrul Campaniei „Nu risca, Viața are prioritate”.
   Peste 100 de copii au învățat prin joc cum să traverseze corect strada, să recunoască semnele rutiere și să fie mereu atenți în trafic. Polițiștii le-au reamintit tuturor că o clipă de neatenție poate schimba o viață, dar și că educația rutieră începe de la o vârstă fragedă.
  Vorbește și tu cu cei mici despre siguranță — e cea mai frumoasă lecție de grijă.
  Viața are prioritate.
SURSA: Poliția republicii Moldova.

