Prima surpriză a noului legislativ: decanul de vârstă, deputatul Vladimir Voronin a refuzat să conducă prima ședință… Toată speranța e la Nicolae Botgros

După cum am menționat anterior, actualul legislativ de la Chișinău ar putea fi …vesel și distractiv. Or, prima ieșire mai puțin ortodoxă nu s-a lăsat mult așteptată.

Astfel, deputatul Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor și decanul de vârstă printre proapeții aleși deputați a refuzat sî conducă prima ședință a noului Parlament, care va avea loc miercuri, 22 octombrie 2025, motivând această decizie prin critici dure la adresa actualei puteri. Chipurile, „acest parlament nu reflectă preferințele reale ale societății”.

Locul lui Voronin ar putea fi ocupat de deputatul PAS, Nicolae Botgros, următorul decan de vârstă…

 


