Redacției Observatorul de Nord. In memoriam: Matei Bejan

Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în aceste zile de mare tristețe…

          Familia BEJAN mulțumește din suflet tuturor celor care au fost alături de noi – cu vorba, cu faptul, cu gândul – în aceste zile grele, pricinuite de trecerea în neființă a omului drag, Matei BEJAN.

    Tristă și dureroasă a fost despărțirea… Tristă și dureroasă este viața după plecarea lui la Domnul… Or, el a fost acel care ne-a așteptat, zi de zi, acasă, ne-a îmbrățișat cu dragoste de fiecare dată și ne-a ocrotit cum numai El a putut s-o facă. De acum înainte ne va lipsi enorm, iar vremea care vine nu o să ne lecuiască această rană sângerândă – când flacăra se stinge o aprinzi din nou, dar când viața cuiva drag se stinge, o plângi și îți este greu. Foarte greu…

Din partea noastră, a familiei Bejan, un gând de recunoștință tuturor Dumneavoastră, sănătate și putere vă dorim ca să treceți peste toate greutățile vieții.

  Dumnezeu să-l odihnească în pace pe scumpul nostru soț, tată și bunic, MATEI BEJAN. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături și pentru El, îngerul nostru din Cer…

 


