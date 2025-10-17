Ziua Mobilității Europene la Soroca: Tinerii au descoperit orașul într-un mod activ și distractiv / VIDEO

Astăzi, la Soroca, s-a desfășurat Ziua Europeană a Mobilității, ediția a II-a, un eveniment care a adunat zeci de tineri dornici să descopere orașul prin mișcare și competiție. Activitatea principală a zilei a fost City Quest-ul, o aventură interactivă care a combinat jocul, spiritul de echipă și cunoașterea locurilor istorice din municipiu.

Evenimentul, Ziua Europeană a Mobilității, a avut ca scop promovarea mobilității urbane durabile și a utilizării bicicletei, trotinetei sau mersului pe jos ca mijloace de transport ecologice și sănătoase.

Participanții au format echipe și au parcurs un traseu cu opriri tematice, unde au avut de rezolvat provocări legate de istoria și cultura Sorocii. Activitatea i-a ajutat pe tineri să colaboreze, să comunice mai eficient și să redescopere locurile importante ale orașului într-un mod distractiv.

Pe lângă competiția City Quest, ziua a inclus și un maraton pe biciclete, care s-a desfășurat până la stadionul municipal Soroca. Participanții au pedalat împreună, promovând mișcarea, stilul de viață activ și respectul față de mediu.

La finalul evenimentului, organizatorii au oferit premii și surprize:

Locurile 1 și 2 au fost premiate cu power bank-uri personalizate cu logoul evenimentului.

personalizate cu logoul evenimentului. Locurile 3, 4 și 5 au primit umbrele .

. Toți participanții s-au bucurat de certificate de participare, rucsacuri, sticle reutilizabile, tricouri, croissante și sucuri.

1 de 3

Evenimentul de astăzi este organizat de Primăria municipiului Soroca și GIZ Moldova în cadrul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), și este implementată de GIZ Moldova.