Cu cine merge primara Lilia Pilipețchi în SUA și cine va achita călătoria?

Cinci oficiali din administrația publică locală din Republica Moldova, printre care primarii municipiilor Soroca, Drochia și Comrat, participă în perioada 6–17 august 2025 la un program internațional de schimb profesional în Statele Unite ale Americii, la invitația Congresului SUA. Vizita are loc în Jacksonville și Pensacola, Florida, și are ca scop consolidarea relațiilor bilaterale și promovarea guvernării locale transparente.

În cadrul programului „Lumea Deschisă – Open World”, delegația din Republica Moldova, selectată de o comisie independentă formată din reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău și ai Congresional Office for International Leadership (COIL), este reprezentată de următorii oficiali: Angela Cutasevici, Viceprimar al municipiului Chișinău, Lilia Pilipetchi, Primar al municipiului Soroca, Nina Cereteu, Primar al municipiului Drochia, Sergiu Aga, Consilier raional Orhei și Serghei Anastasov, Primar al municipiului Comrat.

Locul de desfășurare a vizitei este orașul Jacksonville, Florida, iar programul detaliat este implementat de Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional (ACTR/ACCELS). Delegații beneficiază de acoperirea integrală a cheltuielilor, inclusiv bilet de avion dus-întors, cazare, alimentație și asigurare medicală.

Conform agendei detaliate, oficialii moldoveni participă la multiple activități de schimb profesional în Pensacola, Florida, organizate de Gulf Coast Diplomacy. Printre subiectele abordate se numără:

Dezvoltare urbană și economică: Tururi ghidate în zonele Bruce Beach și Maritime Park, discuții despre proiecte de regenerare urbană.

Guvernare deschisă: Prezentări despre Legea Sunshine din Florida și măsuri pentru combaterea corupției la nivel local.

Implicare civică și electorală: Vizite la birourile Supraveghetorului alegerilor din Escambia County și discuții despre transparența procesului electoral.

Servicii comunitare și parteneriate public-privat: Interacțiuni cu organizații locale precum Catholic Charities, Serving the Hungry și Big Brothers Big Sisters, care sprijină comunitățile vulnerabile.

Mediu și infrastructură: Vizite la centrul de operațiuni pentru situații de urgență și la autoritatea regională de salubritate ECUA, recunoscută pentru utilizarea tehnologiilor avansate în gestionarea deșeurilor și a riscurilor naturale.

