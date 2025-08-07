Soroca printre raioanele care au suferit din cauza furtunii de aseară

Vântul și ploaia puternică din 6 august au provocat pagube în mai multe localități, în special în nordul țării. Pompierii și salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în peste 40 de situații de risc, cele mai multe solicitări fiind înregistrate în municipiile Chișinău, Bălți și Soroca, comunică moldpres.md

Potrivit IGSU, echipele de intervenție au fost mobilizate pentru defrișarea copacilor căzuți și deblocarea drumurilor.

Una dintre cele mai periculoase intervenții a avut loc în municipiul Bălți, unde un copac s-a prăbușit peste o conductă de gaz. Salvatorii din cadrul Direcției regionale căutare-salvare nr. 2 au defrișat și înlăturat copacul, prevenind astfel un posibil accident.

Tot la Bălți, pompierii au fost nevoiți să demonteze un balcon care se afla în pericol de prăbușire. Acțiunea a fost efectuată în regim de urgență pentru a proteja viețile locatarilor și a trecătorilor.

În localitatea Dușmani, raionul Glodeni, vântul puternic a smuls mai multe foi de ardezie de pe acoperișul gimnaziului local. Salvatorii au intervenit pentru a asigura perimetrul și a reduce riscurile de accident.

Autoritățile locale evaluează în prezent prejudiciile materiale cauzate de vremea severă.

IGSU reamintește populației să fie vigilentă în timpul fenomenelor meteorologice extreme și să apeleze imediat Serviciul 112 în caz de pericol.