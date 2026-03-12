Poluarea apei în râul Nistru (și) în atenția Ministerului Sănătății

În contextul informațiilor apărute în spațiul public privind poluarea apei în râul Nistru, inclusiv posibilele probleme în aprovizionare, Ministerul Sănătății a transmis o circulară către instituțiile medico-sanitare care sunt aprovizionate cu apă din râul Nistru.

Prin intermediul circularei respective s-a solicitat testarea stării sistemelor alternative de alimentare cu apă și identificarea posibilităților de creare a unor rezerve critice pentru asigurarea serviciilor esențiale de sănătate.

Acest mesaj este de informare și creșterea gradului de pregătire. Reiterăm că Ministerul Sănătății este în contact permanent cu Centrul Național de Management al Crizelor și Ministerul Mediului. Actualmente, riscul întreruperii aprovizionării cu apă potabilă este redus, cu monitorizare continuă.

Precizăm că autoritățile competente continuă monitorizarea situației, iar analizele de laborator pentru evaluarea situației sunt în desfășurare.

Facem apel la responsabilitate în comunicarea publică și la evitarea speculațiilor care pot genera îngrijorare sau panică nejustificată în rândul populației.