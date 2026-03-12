Șezătoare crengiană la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO

La 11 martie 2026, in cadrul „Zilelor crengiene” la LT „ION CREANGĂ „, a avut loc o frumoasă Șezătoare cu genericul: ” La Humulești timpul copilăriei nu apune niciodată!” În centrul atenției au fost scenete inspirate din creația Marelui povestitor – Ion Creangă.

„Soacra cu trei nurori” si „Pupăză din tei” au fost dramatizate de cei din clasele a V-a, iar lumea proverbelor crengiene si alte dedicații – de cei din clasele a VII-a si a X-a.
Nu au lipsit de la șezătoare cântecele si dansurile populare, care au fost prezentate în scenă de Ansamblurile „Crenguțele”, „Mlăditele” si „Crenguțele-junior „, conducător artistic Veronica Guțu si Ansamblul de dansuri” Dorința”, coregraf – Angela Andriută.

O contribuție deosebita la organizarea activității au adus-o profesorii de limbă si literatură română. Totodată au fost organizate si 2 expoziții tematice: „Obiecte vechi ce păstrează istoria” și „Basmele crengiene în culori”.

Activitatea a fost regizată de studenta grupei 461, Regie, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” – Cristiana Pancov și evaluată de o echipă de profesori. Harul crengian a fost resimțit de toti cei prezenți la șezătoare, iar autorul nemuritoarelor basme e considerat, pe bună dreptate, „vocea de aur a Humuleștiului și copilăriei”!

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter: Evelina Morneală


