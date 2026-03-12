De la o tentativă de suicid neelucidată la ultimul bilet de adio. Mărturii ale celor care au cunoscut-o pe Liudmila Vartic

Liudmila Vartic, fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, care activa în ultimele luni la o grădiniță din capitală, mamă a două fetițe și soția vicepreședintelui raionului Hîncești, Dmitri Vartic, a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. Despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată, pe 5 martie 2026.

După ce persoanele care au cunoscut-o pe Liudmila Vartic au publicat mesaje în memoria ei, pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care partenerul ei, politicianul Dmitri Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la sinucidere… CITIȚI materialul integral pe zdg.md


