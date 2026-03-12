Dumitru Vartic are statut de bănuit în cazul sinuciderii soției

În cadrul unei emisiuni televizate, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că fostul vicepreședinte al raionului Hâncești, Dumitru Vartic, este bănuit în dosarul privind sinuciderea soției sale. 

În cadrul anchetei, urmează să fie audiați copiii victimei în condiții speciale, alți martori și să fie analizate documentele medicale și telefoanele mobile. Misail-Nichitin a precizat că pînă acum au fost audiate aproximativ 30 de persoane apropiate victimei sau bănuitului, iar autoritățile au dispus mai multe expertize. Oamenii legii încearcă să stabilească dacă există o legătură între eventuale acte de violență în familie și decizia extremă a victimei. Concluziile finale vor fi comunicate după finalizarea anchetei. (Foto: Hâncești 24 TV))


