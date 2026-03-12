„Cosăuți–Yampil” – Guvernul a aprobat înființarea unui nou punct de trecere a frontierei

În cadrul ședinței de ieri, cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat înființarea unui nou punct de trecere a frontierei, în contextul construcției unui nou pod peste râul Nistru . Este votba despre punctul „Cosăuți–Yampil”.

Acesta va permite reducerea timpilor de așteptare, va fluidiza traficul de persoane și mărfuri, va stimula comerțul bilateral și va sprijini mobilitatea cetățenilor, aducând beneficii directe atât pentru oameni, cât și pentru mediul de afaceri.

Vă reamintim că, protocolul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană și simplificarea formalităților la trecerea frontierei de către cetățenii care locuiesc în raioanele de frontieră a fost întocmit la Kiev, la 10 februarie 2026, în timpul vizitei premierului Alexandru Munteanu în Ucraina.