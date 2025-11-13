Podcast OBSERVATORUL / Cu Olga Jamba, despre vetting-prevetting, rotația în sistem, Palatul Justiției și cei trei judecători, care urmează să-și afle sentința / VIDEO

De către
Victor Cobăsneanu
-
0
51

   În postura de invitata a Podcast-ului OBSERVATORUL am avut-o pe doamna Olga JAMBA, președintă interimară a judecătoriei Soroca și viitoare participantă la concursul de ocupare a funcției de președintă a acestei instituții.

Timp de câteva zeci de minute am discutat despre structura organizațională a instituției, completarea cu specialiști a judecătoriei centrale și a celei secundare, vetting-prevetting, etapa la care se află judecarea cazului celor trei judecători care s-au făcut cunoscuți în întreaga republică după niște acțiuni mai puțin ortodoxe și edificarea, la Soroca, a unui Palat al Justiției…

Vă dorim vizionare plăcută!

 


