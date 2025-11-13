Efim Zubcu a plecat într -o lume mai bună. Dumnezeu să-l aibă în pază

Unul din stâlpii Mișcării de eliberare națională de la Soroca, fostul deputat în Parlamentul Republicii Moldova, EFIM ZUBCU, a plecat la cele veșnice, după o boală grea și nemiloasă.

Domnul Efim Zubcu a fost un adevărat român, care a ținut la valorile neamului, valori pe care le-a promovat și le-a tranmis generațiilor care vin până în ultimile zile de viață. A lăsat aici, pe Pământ, urme adânci, iar de acolo, din Ceruri, ne va veghea și ne va călăuzi pentru a merge în continuare pe calea cea dreaptă.

Trupul neînsuflețit va fi depus astăzi, 13 noiembrie, la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni, cu începere de la orele 15:00, unde sunt așteptați la priveghi toți acei, care doresc să-i aducă un ultim omagiu.

Slujba de pomenire va avea loc mâine, 14 noiembrie, la orele 11:00. Domnul Efim Zubcu v-a fi înmormântat la Cimitirul de la Bujărăuca.

Dumnezei să-l ierte și veșnică să-i fie memoria.