Efim Zubcu a plecat într -o lume mai bună. Dumnezeu să-l aibă în pază

De către
OdN
-
0
252

Unul din stâlpii Mișcării de eliberare națională de la Soroca, fostul deputat în Parlamentul Republicii Moldova, EFIM ZUBCU, a plecat la cele veșnice, după o boală grea și nemiloasă.

Domnul Efim Zubcu a fost un adevărat român, care a ținut la valorile neamului, valori pe care le-a promovat și le-a tranmis generațiilor care vin până în ultimile zile de viață. A lăsat aici, pe Pământ, urme adânci, iar de acolo, din Ceruri, ne va veghea și ne va călăuzi pentru a merge în continuare pe calea cea dreaptă.

Trupul neînsuflețit va fi depus astăzi, 13 noiembrie, la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni, cu începere de la orele 15:00, unde sunt așteptați la priveghi toți acei, care doresc să-i aducă un ultim omagiu.

Slujba de pomenire va avea loc mâine, 14 noiembrie, la orele 11:00. Domnul Efim Zubcu v-a fi înmormântat la Cimitirul de la Bujărăuca.

Dumnezei să-l ierte și veșnică să-i fie memoria.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPodcast OBSERVATORUL / Cu Olga Jamba, despre vetting-prevetting, rotația în sistem, Palatul Justiției și cei trei judecători, care urmează să-și afle sentința / VIDEO
Articolul următorJudecătorii care ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca ar putea fi demiși, susține președintele CSM
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.