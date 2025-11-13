Judecătorii care ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca ar putea fi demiși, susține președintele CSM

Cei trei judecători, care ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca, ar putea fi demiși din funcție în urma unei anchete disciplinare. Afirmația a fost făcută de către președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman, în cadrul unei emisiuni la Rlive, transmite moldpres.md

Președintele CSM a menționat că pe acest caz a fost inițiată o anchetă penală, însă indiferent de rezultatul acesteia, judecătorii ar pute a fi sancționați disciplinar dacă se va demonstra vinovăția acestora. Totodată, el a precizat că magistrații ar putea fi chiar eliberați din funcție, dar decizia va depinde de gravitatea faptelor constatate.

„Depinde de circumstanțele cazului. Deocamdată am văzut ceea ce a văzut și publicul. Nu am avut acces la înregistrarea completă a incidentului. Sper ca Inspecția Judiciară să obțină întreaga filmare pentru a reconstitui exact ce s-a întâmplat în acea seară. Dacă se va dovedi o abatere disciplinară gravă, poate fi aplicată inclusiv cea mai aspră sancțiune — eliberarea din funcție”, a adăugat Caraman.

Anterior ministra Afacerilor Interne în exercițiu, Daniela Misail-Nichitin, a confirmat incidentul produs pe 9 octombrie, într-o stație PECO din municipiul Soroca, unde trei magistrați beți au agresat un angajat al stației. Ea a declarat că toate probele au fost colectate și transmise procurorului responsabil de caz.

Potrivit informațiilor preliminare, trei judecători de la Soroca, aflați în stare de ebrietate, ar fi agresat fizic un angajat al stației de alimentare, după un conflict verbal. Angajatul ar fi fost lovit și îmbrâncit, iar în urma altercației ar fi fost provocate și pagube în incinta stației PECO.

La fața locului a fost solicitată intervenția poliției. La sosirea oamenilor legii, unul dintre magistrați s-ar fi urcat la volanul propriului automobil și ar fi încercat să părăsească locul incidentului. Însă, fiind în stare de ebrietate, ar fi pierdut controlul volanului și ar fi provocat un accident minor.

În urma incidentului, Procuratura Generală a inițiat o anchetă penală.