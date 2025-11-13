Concursul „În viziunea copiilor” – prevenirea situațiilor de urgență prin artă și experiență / VIDEO / GALERIE FOTO

Mai mulți elevi din municipiul Soroca au fost premiați în cadrul Concursului de creație „În viziunea copiilor”, ediția a IV-a, cu tematica „Prevenirea situațiilor de urgență”. Evenimentul a fost organizat de Direcția Situații Excepționale Soroca, în parteneriat cu Direcția de Învățământ Soroca.

După ceremonia de premiere, în care participanții au primit diplome de apreciere, elevii au avut parte de o experiență interactivă și educativă. Reprezentanții Direcției Situații Excepționale Soroca le-au prezentat autospecialele de intervenție, echipamentele și instrumentele de lucru, explicându-le cum decurge o zi din viața salvatorilor.

Copiii au avut ocazia să îmbrace costumele de pompier, să învețe cum funcționează echipamentele și chiar să pună în practică manevre de resuscitare a persoanelor inconștiente. Activitatea s-a transformat într-o adevărată lecție practică despre curaj, disciplină și spirit civic.

La final, elevii s-au arătat entuziasmați de experiență, spunând că le-a plăcut mult, a fost peste așteptări și că ar dori să mai participe la astfel de activități.

Evenimentul a avut ca scop nu doar stimularea creativității copiilor, ci și dezvoltarea unei culturi de securitate și prevenire a situațiilor de urgență în rândul tinerilor.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Marian Ceban