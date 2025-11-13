„Pacea și fericirea în familie” – lecție publică la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca

La Liceul Teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca, elevii clasei a IV-a au participat la o lecție publică cu tema „Pacea și fericirea în familie”, organizată cu multă pasiune și responsabilitate.

Familia reprezintă primul și cel mai important mediu în care ne dezvoltăm emoțional, moral și social. Pacea și fericirea în familie nu sunt doar dorințe frumoase, ci adevărate piloni ai unei vieți echilibrate și armonioase. Când există respect, comunicare sinceră și înțelegere între membrii familiei, fiecare copil și adult se simte în siguranță, iubit și valorizat.

Pacea în familie nu înseamnă doar absența conflictelor, ci construirea unei atmosfere în care fiecare persoană se simte ascultată, sprijinită și apreciată. Fericirea, la rândul ei, se hrănește din momentele petrecute împreună, din susținerea reciprocă și din aprecierea lucrurilor mărunte care creează legături trainice.

O familie armonioasă influențează pozitiv întreaga comunitate. Copiii care cresc într-un mediu plin de pace și iubire dezvoltă empatie, respect și responsabilitate, devenind adulți care contribuie la o societate mai bună. Prin urmare, cultivarea păcii și fericirii în familie nu este doar un ideal personal, ci un act de responsabilitate socială și morală.

Lecția a fost un prilej minunat pentru elevi de a învăța, a discuta și a înțelege importanța păcii și fericirii în familie, contribuind la formarea unei comunități școlare bazate pe valori și respect reciproc.

