Câine de rasă dispărut la Soroca: familia deputatei Alla Pilipețcaia cere ajutorul comunității

Un câine din rasa mopș a dispărut la Soroca, iar deputata Alla Pilipețcaia face apel public către locuitori pentru a ajuta la găsirea animalului. Anunțul a fost publicat pe rețelele sociale, unde proprietara solicită sprijinul comunității pentru identificarea și recuperarea câinelui pierdut.

Proprietarii au distribuit o fotografie a câinelui pentru a facilita recunoașterea acestuia de către persoane care l-ar fi putut vedea. Mesajul publicat este următorul: „Ne-a dispărut mopșul. Rugăm pe cine l-a găsit sau l-a văzut să ne sune, vă rog .”

Apelul public indică faptul că familia este în căutarea urgentă a animalului și solicită implicarea comunității locale. Postarea a fost distribuită de mai multe persoane, semn că subiectul a atras atenția și a generat reacții de solidaritate în mediul online.

Cazul scoate în evidență rolul rețelelor sociale în mobilizarea rapidă a comunității în situații de acest tip, unde fiecare informație sau semnalare poate contribui la rezolvarea problemei.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

