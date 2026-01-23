Câine de rasă dispărut la Soroca: familia deputatei Alla Pilipețcaia cere ajutorul comunității

Un câine din rasa mopș a dispărut la Soroca, iar deputata Alla Pilipețcaia face apel public către locuitori pentru a ajuta la găsirea animalului. Anunțul a fost publicat pe rețelele sociale, unde proprietara solicită sprijinul comunității pentru identificarea și recuperarea câinelui pierdut.

Proprietarii au distribuit o fotografie a câinelui pentru a facilita recunoașterea acestuia de către persoane care l-ar fi putut vedea. Mesajul publicat este următorul: „Ne-a dispărut mopșul. Rugăm pe cine l-a găsit sau l-a văzut să ne sune, vă rog .”

Apelul public indică faptul că familia este în căutarea urgentă a animalului și solicită implicarea comunității locale. Postarea a fost distribuită de mai multe persoane, semn că subiectul a atras atenția și a generat reacții de solidaritate în mediul online.

Cazul scoate în evidență rolul rețelelor sociale în mobilizarea rapidă a comunității în situații de acest tip, unde fiecare informație sau semnalare poate contribui la rezolvarea problemei.