O bătrână de 75 de ani a rămas fără 550.000 de lei – banii au fost „confiscați” de escroci / VIDEO

Polițiștii și procurorii de la Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni strǎini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor, informează politia.md

Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei de la o femeie de 75 de ani. Aceștia s-ar fi prezentat telefonic, în rusǎ, drept angajați ai instituțiilor de drept și au determinat victima să transmită mijloace bănești sub pretextul prevenirii unor presupuse fraude bancare în conturile sale.

Femeia de 26 de ani, care avea rolul de curier în cadrul grupului infracțional, a fost reținută în flagrant în Bălți, în timpul comiterii unei infracțiuni similare. Ulterior, a fost identificat și reținut bărbatul de 37 de ani, responsabil de preluarea și gestionarea mijloacelor bănești.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia din capitală au fost depistate sume considerabile de bani, a căror proveniență urmează a fi stabilită.

Ambii suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedeapsa cu închisoarea de până la 5 ani.

Cercetările continuă.