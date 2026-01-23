Militar din raionul Soroca, în stare critică la spital. Familia face apel la ajutor

Tânărul despre care am scris anterior că a încercat să se sinucidă este din satul Visoca, raionul Soroca. El se află în viață și este internat în stare critică la Spitalul Raional Florești, unde medicii depun eforturi pentru a-i salva viața.

Vestea a căzut ca un trăsnet peste comunitatea din Visoca. Localnicii vorbesc despre el cu durere și neînțelegere, descriindu-l drept un tânăr educat, respectuos și retras, nicidecum o persoană conflictuală.

„Liniștit, educat, foarte bun la matematică. A câștigat concursuri raionale. Nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că ar putea ajunge într-o asemenea stare”, ne-au spus sătenii.

Potrivit acestora, în ultima perioadă, tânărul ar fi trecut prin greutăți emoționale majore, generate de pierderi dureroase în familie.

Tatăl său a decedat în urmă cu doi ani, fiind răpus de o boală de inimă, iar în urmă cu aproximativ patru luni familia a fost lovită de o nouă tragedie — moartea bunicului. Localnicii cred că aceste pierderi succesive, combinate cu stresul și responsabilitățile de adult, ar fi putut contribui la o stare depresivă profundă.

Cu puțin timp înainte de cele întâmplate, tânărul a publicat pe rețelele de socializare un mesaj care i-a alarmat pe apropiați. În acesta, vorbea deschis despre epuizare, lipsa unui sens și dorința de „odihnă”, lăsând să se înțeleagă o luptă interioară dusă în tăcere. Mesajul a fost ulterior distribuit masiv în mediul online și a stârnit un val de reacții, solidaritate și rugăciuni pentru viața lui.

Amintim că, potrivit informațiilor oficiale, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 20 ianuarie, la ora 10:50, în timp ce tânărul, militar prin contract al Armatei Naționale, își executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești. Acesta s-a rănit în urma unei împușcături cu arma din dotare. Cazul este investigat de poliție, iar ministrul Apărării a dispus inițierea unei anchete de serviciu pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.

Pe rețelele sociale, cunoscuții și sătenii s-au mobilizat într-un apel de susținere pentru familia tânărului, în special pentru mama acestuia, care se confruntă cu o situație extrem de grea, atât emoțional, cât și financiar.

Mai jos datele cardului bancar al doamnei Lilia Dudnic (mama tânărului militar).

Moldindconbank Lilia Dudnic 5188 9403 5088 1546