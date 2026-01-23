Consiliul Raional Soroca va examina în Programul de reparații pentru 2026: ce drumuri sunt propuse?

Consiliul Raional Soroca urmează să examineze, în luna februarie, un proiect de decizie care prevede alocarea a 39,2939 milioane de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale în anul 2026 — un plan ce vizează 204,86 km de drumuri și care ar putea influența direct mobilitatea, siguranța rutieră și accesul comunităților rurale la servicii esențiale.

Potrivit documentelor oficiale, proiectul de decizie privind „aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2026” a fost elaborat de Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri și urmează să fie supus votului Consiliului Raional în ședința programată pentru 12 februarie 2026.

Programul stabilește direcțiile principale de intervenție și sursele de finanțare, fondurile urmând să provină din fondul rutier, conform prevederilor bugetului de stat și bugetului raional pentru anul 2026.

Sunt prevăzute lucrări de reparație capitală pe mai multe segmente de drumuri locale, inclusiv trasee precum Volovița–Vasilcău, Regina Maria–Bulboci, R14–Tătărăuca Veche–L80, G38–Nimereuca–Cerlina și un sector de trotuar adiacent unui drum public local.

Întreținerea curentă vizează plombarea gropilor, profilarea părții carosabile, reparații ale îmbrăcămintei rutiere, întreținerea acostamentelor și asigurarea scurgerii apelor pluviale pe întreaga rețea locală de drumuri. Sunt și fonduri destinate deszăpezirii, combaterii poleiului și presărării carosabilului în sezonul rece, pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Această categorie acoperă cheltuieli de supraveghere tehnică, elaborare documentație, verificări, controale și alte activități administrative necesare gestionării infrastructurii rutiere.

Proiectul a fost plasat pe pagina oficială a Consiliului Raional Soroca pentru consultări publice și va fi analizat mai întâi de comisiile consultative de specialitate. Ulterior, documentul va fi supus votului în ședința Consiliului Raional din februarie. Dacă va fi aprobat, programul va intra în vigoare după înregistrarea în Registrul de Stat al Actelor Locale și publicarea oficială pe site-ul instituției.