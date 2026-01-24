O tânără din Drochia care și-a pierdut buletinul, a aflat că devenit fără voia ei „vedetă” porno pe Telegram

O schemă de fraudă online, bazată pe folosirea identității unei tinere și promovarea falsă a serviciilor intime pe rețele sociale, a fost destructurată de instanța de judecată din municipiul Bălți, după luni de activitate ilegală desfășurată în mai multe localități din Republica Moldova. Cazul scoate la iveală vulnerabilitatea utilizatorilor din mediul online și riscurile pierderii actelor de identitate.

Potrivit sentinței pronunțate, infracțiunea a fost comisă în perioada iulie–august 2025 și a vizat utilizarea ilegală a unui buletin de identitate pierdut anterior în orașul Drochia. Documentul a fost folosit pentru crearea unor conturi false pe platforma „Telegram”, prin care erau promovate servicii fictive de tip intim și conținut cu caracter pornografic.

Persoanele implicate au operat din mai multe zone ale țării, dar și prin canale care promovau „servicii” în Chișinău, unde erau afișate tarife și oferte false pentru întâlniri și materiale video. Banii erau încasați prin portofele electronice și carduri Paynet, după care erau retrași în numerar.

Victima a descoperit frauda după ce a fost contactată pe Instagram de mai multe persoane care primiseră copia buletinului său ca „dovadă” de autenticitate. Ulterior, aceasta a sesizat poliția, iar ancheta a dus la identificarea circuitului financiar și a canalelor digitale utilizate în schemă.

Cazul evidențiază un fenomen în creștere: exploatarea identității digitale și folosirea documentelor pierdute pentru înșelăciuni online, cu efecte directe asupra reputației și vieții private a victimelor.

Judecătoria Bălți a recunoscut vinovăția persoanelor implicate și a aplicat pedepse diferite: amendă penală de 25.000 de lei, cu interdicția temporară de a utiliza documente oficiale pe numele altor persoane; pedeapsă cu închisoare de 3 luni, cu suspendarea condiționată a executării pe o perioadă de probă de un an, cu obligații de prezentare la serviciul de probațiune.

De asemenea, instanța a dispus menținerea măsurii de obligare de a nu părăsi țara până la intrarea sentinței în vigoare. Cazul demonstrează cât de rapid pot fi transformate documentele pierdute și datele personale în instrumente de fraudă online. Autoritățile recomandă cetățenilor să raporteze imediat pierderea actelor, să fie vigilenți în mediul digital și să evite transmiterea datelor personale către conturi necunoscute.