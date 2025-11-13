Pentru dezvoltarea vocației artistice Fudația Regala Margareta a României acordă 36 de burse, timp de un an, în limita a 2.000 de euro

  Ministerul Culturii a Republicii Moldova și Fudația Regala Margareta a României anunță  cu bucurie că Bursele Tinere Talente 2026 se deschid, în premieră, și pentru cei care studiază arte vizuale sau muzică clasică în universități din Republica Moldova!
  Anul acesta vom acorda un număr record de 36 de burse tinerilor talentați cu resurse limitate, care au nevoie de sprijin pentru a-și continua și dezvolta vocația artistică. Bursierii vor beneficia timp de un an de sprijin financiar, în limita a 2000 de euro, mentorat intergenerațional, masterclass-uri și oportunități de promovare.
  Aplică până la 3 decembrie 2025! Mai multe detalii și criterii de eligibilitate: www.tineretalente.org

